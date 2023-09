CIVITANOVA - Ultima tintarella, probabilmente, quella di ieri sulla spiaggia di Civitanova. In mattinata in tanti, per essere nella seconda decade di settembre, hanno speso ore distesi o passeggiando sulla battigia. E non è stato un azzardo neanche il bagno, vista la temperatura esterna e quella dell’acqua. Nel pomeriggio, invece, il cielo si è coperto e, conseguentemente, la spiaggia si è svuotata. Non è detto, però, che nei prossimi weekend non si possa godere ancora di qualche scampolo d’estate.

La Regione ha allungato fino al primo ottobre la stagione, dando così ai concessionari di spiaggia la possibilità di occupare con le attrezzature balneari l’area demaniale. I luoghi di attrazione della città, per questa domenica di metà settembre, sono così diventati altri. In particolare l’area del Varco sul Mare che ha ospitato la manifestazione “La Storia del trasporto”: parcheggiati i “bestioni” di una volta, camion e autobus che vanno dagli anni anteguerra fino ai più recenti anni ’80. Non sono mancati modelli modernissimi, in particolare due motrici piene di optional. Veicoli che hanno attirato la curiosità di tanta gente fin dalla serata di sabato, quando i mezzi da lavoro sono arrivati in città dopo aver transitato per diverse località della provincia di Macerata e di fermo.

Tappa nel capoluogo ma anche a Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte San Giusto, Corridonia, Morrovalle e Montecosaro. Si tratta di autotreni, autocarri e pullman che fanno dagli anni 30. L’iniziativa è stata organizzata dalla Lega Antichi Motori che intende valorizzare i veicoli da lavoro che hanno fatto la storia in Italia. Su quelle ruote, si può dire, che soprattutto negli anni ’50 e ’60 è passata la rinascita del Paese. Molti di quei camion, molto ben conservati, riportano le scritte di aziende del nord. Ma ci sono anche aziende di trasporto locali che hanno tenuto gelosamente da parte il mezzo con il quale sono partiti. A tagliare il nastro dell’esposizione, il sindaco Fabrizio Ciarapica.

«Per la prima volta – ha scritto il primo cittadino sulla propria pagina Facebook – Civitanova ha ospitato “La storia del trasporto”. Al Varco sul Mare autocarri, autotreni e pullman degli anni ‘50 e ‘60 perfettamente conservati e funzionanti. Un’occasione unica per i tanti appassionati e curiosi del genere che per tutta la giornata potranno visitare la mostra allestita dalla Lega Antichi Motori. Buona domenica a tutti».



La palazzina liberty del Lido Cluana, invece, sta ospitando la mostra di pittura delle opere di Riccardo Riccucci. Si tratta di un’artista civitanovese che propone un’esposizione dal titolo “Luci ed Ombre – Viaggio d’umanità”. L’esposizione potrà essere visitata anche oggi, quando chiuderà i battenti, con apertura alle 18. Ingresso libero. In piazza XX settembre, infine, è andato in scena il classico mercatino domenicale.