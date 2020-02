Sposa la sua Maria a 92 anni dopo più di mezzo secolo da fidanzati

CIVITANOVA - Non è mai troppo tardi per coronare un sogno d’amore. La storia di Mario Gigli e Maria Canu lo dimostra. Alla veneranda età di 92 anni e dopo aver divorziato dalla prima moglie, l’uomo ha sposato la compagna 71enne, dando compimento ad un fidanzamento interminabile, che si è protratto per decenni. La singolare vicenda ha avuto ieri il felice epilogo, con le sospirate nozze civili. La cerimonia si è svolta nel corso del pomeriggio a Palazzo Sforza. Gli sposi sono stati accolti in sala giunta dall’assessore alla cultura Maika Gabellieri, che ha celebrato il matrimonio. Mario Gigli è originario di Cingoli e successivamente si è trasferito a San Severino. Ha conosciuto Maria Canu fuori dalle Marche, in un albergo di Milano dove la donna, originaria della città sarda di Oristano, lavorava da tempo come cameriera. E’ stato amore a prima vista. Una passione che ha portato Mario a separarsi dalla moglie per stare al fianco della fidanzata. La coppia ha vissuto per quasi vent’anni nel capoluogo lombardo e si poi trasferita a Civitanova nel 2012. Il fatidico si è arrivato dopo una lunga attesa. Un percorso difficile per i 2 novelli sposi, che hanno comunque sempre vissuto fianco a fianco. La separazione di Mario risaliva a tanti anni fa, ma il divorzio dalla prima moglie (tuttora viva) non era stato mai formalizzato. Lo scioglimento del vincolo è arrivato solo recentemente. L’iter legale è stato seguito dall’avvocato civitanovese Fabiola Cesanelli. «Abbiamo atteso tanti anni – dice Maria -, non è stato facile ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E’ un sogno che si avvera». © RIPRODUZIONE RISERVATA