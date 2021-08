Prova a disfarsi di uno spinello ma i carabinieri se ne accorgono e gli trovano altra droga: 20enne nei guai

CIVITANOVA - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Civitanova Marche, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dell’illecito traffico delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane cittadino nigeriano, 20enne, domiciliato a Bologna. il nigeriano nella giornata del 14 agosto si aggirava per strada fumando una “sigaretta”. accortosi della presenza dei carabinieri e dell’imminente controllo, ha cercato di disfarsi dello spinello gettandolo a terra. il controllo del giovane ha permesso di rinvenire sulla sua persona 10 grammi di marijuana, suddivisi in due confezioni e 35 grammi di eroina suddivisi in piu’ involucri. la sostanza e’ stata sottoposta a sequestro come anche la somma di euro 350,00 ritenuta provento dello spaccio. dopo le formalita’ di rito il giovane e’ stato associato alla casa circondariale di Montacuto.

