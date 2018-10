Disattivano le telecamere e svuotano la cassa: quarto colpo al ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ladri nel ristorante Officina, sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche: sono entrati dalla finestra della cucina e hanno portato via l’incasso della serata. Il furto, il quarto da quando è aperta l’attività sul lungomare Sud, è avvenuto l’altra notte. Ignoti hanno fatto irruzione dalla finestra e hanno puntato dritti al registratore di cassa, dopo aver manomesso il sistema di videosorveglianza installato all’interno e all’esterno del locale. Hanno portato via il registratore di cassa: all’interno c’era l’incasso della serata, un bottino di circa 500 euro, almeno secondo una prima stima. Non è stato trafugato altro, almeno dalle prime verifiche.