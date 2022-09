CIVITANOVA - Favorire il percorso di autonomia delle persone con disabilità. È l’obiettivo cui mira l’amministrazione di Civitanova come ente capofila dell’Ambito territoriale 14. A rendere concreto il progetto sarà un finanziamento di 715mila euro ottenuto grazie ai fondi del Pnrr. L’Ambito territoriale sociale 14, di cui Civitanova è appunto Comune capofila, ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a seguito della partecipazione al bando Inclusione e coesione pubblicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli Uffici comunali hanno quindi provveduto ad inserire il progetto di massima sul format predisposto dal ministero, stipulando poi la convenzione di sovvenzione. Il progetto finanziato è finalizzato al miglioramento dell’inserimento sociale delle persone con disabilità grazie al potenziamento del loro livello di autonomia abitativa e lavorativa. Con questo obiettivo, a luglio scorso, il Comune ha pubblicato un avviso per l’individuazione di immobili privati da destinare ad abitazioni, in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante l’adattamento di spazi esistenti. Gli uffici comunali hanno elaborato anche altre proposte di progettualità sul fronte sociale, per le quali l’ente è in attesa di conoscere l’esito.

Famiglie e bambini



Nello specifico, gli altri progetti riguardano la vulnerabilità di famiglie e bambini; autonomia degli anziani non autosufficienti e stazioni di posta. L’Ambito territoriale inoltre è partner di altri tre interventi sul territorio provinciale: il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari; la prevenzione del burnout e l’housing first. «Un plauso agli operatori dell’Ambito territoriale e dei Servizi sociali del Comune per questo importante risultato – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica, appresa la notizia della conferma di finanziamento -. Si tratta di progetti che vanno a rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità, puntando sul coinvolgimento di una rete operativa di professionisti che affiancano le persone più fragili per favorire il percorso di affiancamento dalla famiglia ed offrire loro anche opportunità di accesso al mondo del lavoro».



L’Ambito territoriale 14, come aggregazione intercomunaleche ha compiti di progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali, ricomprende nove Comuni: Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. Civitanova, ente capofila, garantisce un’adeguata capacità di gestione ed attuazione dell’intervento in tutte le sue fasi.