Denuncia la scomparsa â€‹del marito: ma è stato arrestato per spaccio

CIVITANOVA – Cercava il marito, fuori per lavoro, ma non riusciva in alcun modo a mettersi in contatto con lui. Tutto pensava tranne che di ritrovarlo dietro le sbarre. È la disavventura capitata l'altro giorno ad una donna cinese. Il marito, un giovane uomo di 22 anni, da qualche mese si era trasferito a Milano per motivi di lavoro.L'altra notte, però, la donna ha chiamato i carabinieri. Ai militari ha riferito di non riuscire a raggiungere telefonicamente il marito dal giorno prima. Non riusciva a sentirlo già dalla mattina prima ed era particolarmente preoccupata perché non aveva notizie di lui ma, soprattutto, perché una cosa del genere non le era mai successa prima. Nella mattinata, intorno alle 8, la svolta nella vicenda. I carabinieri, infatti, hanno appreso che l'uomo non rispondeva solo per un motivo: era stato arrestato. Il giovane cinese era finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti.