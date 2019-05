Denuncia il furto dell'auto â€‹ma aveva dimenticato dove l'aveva parcheggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Non trova più la macchina parcheggiata sotto casa e, disperata, va dai carabinieri per sporgere denuncia di furto. Ma la vettura era a venti metri dal punto in cui la proprietaria la parcheggia abitualmente. Era talmente tanta l'abitudine di lasciarla in sosta sotto casa che al mattino dopo, non vedendola, si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Civitanova. Immediatamente i militari avevano avviato le ricerche e avevano diramato l'allarme anche ai colleghi della provincia di Foggia, dove la maggior parte delle auto rubate ultimamente in zona vengono portate. Dopo qualche ora, però, l'insolito epilogo.