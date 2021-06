Un defibrillatore donato ad uno stabilimento balneare nel ricordo del giovane Mattia Perini

CIVITANOVA - Un defibrillatore nel ricordo di Mattia Perini. È stato donato allo stabilimento La Lampara da Giordano Perini, papà dello sfortunato giovane civitanovese, che in suo nome ha creato un’associazione (Il Principe Mattia Perrini) con finalità benefiche ed educative.

La strumentazione salvavita sarà disponibile nello chalet del lungomare nord. Filippo Broccolo, titolare dello stabilimento, è soddisfatto della collaborazione. «Tutto è nato quando abbiamo dato in gestione la nostra piscina all’associazione Mattia Perini – spiega – sono onorato che ci abbia scelto per la prima donazione». I fondi sono stati raccolti attraverso attività come feste di compleanno, tornei, giochi per bambini.

«L’obiettivo è aiutare i giovani e diffondere una cultura della prevenzione – dice Giordano Perini –. Noi gestiamo la piscina e qui alla Lampara abbiamo organizzato un centro estivo per bambini da 5 mesi a 12 anni. Mattia frequentava questa spiaggia. Così abbiamo pensato che fosse giusto partire da qui con un presidio che, chissà, ci fosse stato alla stazione di Loreto forse avrebbe salvato Mattia». A fornire il defribillatore Loris Romitelli, che organizza anche corsi di primo soccorso. Alla cerimonia di consegna presente l’assessore Barbara Capponi. «Bello essere qui oggi nel nome di Mattia – ha detto – questa donazione attiva un circolo virtuoso».

