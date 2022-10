CIVITANOVA Pulizia del centro e dei quartieri in periferia, in settimana è previsto un incontro tra l’assessore al decoro urbano e alla sicurezza Giuseppe Cognigni e i vertici del Cosmari per una nuova programmazione.



«Venerdì – ha reso noto l’assessore Giuseppe Cognigni – ho in programma un incontro presso la sede Cosmari, alla presenza anche della direttrice per organizzare al meglio gli interventi di pulizia nella nostra città. Non solo del centro, ma anche delle zone più periferiche. Il centro raccoglie e accoglie circa l’80% delle persone che vengono a Civitanova. Chi viene a mangiare a Civitanova, chi viene a divertirsi la sera a Civitanova, viene in centro. Ed è normale che abbia necessità di maggiore cura, senza ovviamente trascurare gli altri quartieri della città. Servono una o due pulizie giornaliere. Ecco perché l’incontro in programma è molto importante. Come ho reso noto già da un po’, è in programma anche l’acquisto di un macchinario per la pulizia di strade e marciapiedi». La questione pulizia del centro era stata sollevata nei giorni scorsi dal direttivo dell’associazione Centriamo, che riunisce i commercianti del centro di Civitanova, che chiedevano maggiore pulizia, non soltanto nei fine settimana.

Il borgo marinaro

Lamentavano sporcizia agli arredi urbani, come cestini e panchine, dovuta soprattutto alla pipì dei cani a passeggio con i loro padroni. Nel frattempo, l’assessore Giuseppe Cognigni è al lavoro per decorare il borgo marinaro. «Nei giorni scorsi sono state posizionate delle nuove fioriere all’ingresso di via Conchiglia e via Carena lato via Duca degli Abruzzi. In parte tali vie sono in Ztl. È già in previsione – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – l’acquisto di altre, nuove fioriere per abbellire sempre di più il borgo marinaro. Ci sposteremo anche in altri quartieri più periferici. Cerco l’unicità per Civitanova. Ho in programma, inoltre, un incontro con una azienda marchigiana del settore giochi e arredi urbani per acquistare uno o due giochi per bambini più grandi, non il classico scivolo o la classica altalena, da posizionare a terra nei parchi della nostra città. Saranno collocati anche giochi inclusivi per bambini disabili, abbiamo in programma di concentrarci anche su questo per rendere Civitanova alla portata di ogni famiglia, appunto anche con giochi inclusivi».