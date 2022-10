CIVITANOVA- Civitanova si fa bella per il fine settimana, al via un intervento di pulizia completa e di igienizzazione degli arredi urbani del centro. Il lavoro in questione, che ha visto impegnati i dipendenti del Cosmari, è cominciato nella prima mattinata di ieri in vista del fine settimana.





«La pulizia di panchine e cestini in centro è prevista, almeno per il momento, una volta ogni quindici giorni, se servirà ne faremo una a settimana, tra giovedì e venerdì. Poi verrà effettuata anche negli altri quartieri». È quanto ha reso noto l’assessore al decoro e all’ambiente Giuseppe Cognigni, che da quest’anno si occupa anche di gestire i rapporti con il Cosmari. «Ho richiesto questo intervento al Cosmari, che è programmato una volta ogni quindici giorni nelle zone del centro, in piazza e lungo corso Umberto I, che è la zona più frequentata e vissuta della nostra città, specialmente nel fine settimana. E, dunque, è facile che si sporchi e si macchi», ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni.



I cestini e le panchine della città verranno igienizzati e puliti. «Come assessore al decoro desidero che i civitanovesi e non abbiano sempre panchine pulite e in ordine sulle quali sedersi. Tra giovedì e venerdì la pulizia verrà effettuata in centro. Se non bastasse provvederemo ad effettuarla una volta alla settimana. Logicamente andremo a pulire anche le zone periferiche, e dunque tutti gli altri quartieri come San Marone, Fontespina ecc. Nella mattinata di lunedì – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni - gli interventi di pulizia saranno effettuati in via Indipendenza. Proprio ieri, tra l’altro, gli operai del Comune hanno provveduto a sistemare dei paletti, che erano stati divelti dai vandali nei giardini del Lido Cluana, posti a protezione per impedire l’accesso alle macchine».



Quello della pulizia e dell’igienizzazione delle panchine e, in generale, degli arredi urbani del centro era un intervento che più volte era stato richiesto dai commercianti che hanno la loro attività nel cuore della città. Nei giorni scorsi a Palazzo Sforza era stato organizzato un incontro tra l’assessore Cognigni e i responsabili del Cosmari proprio per programmare una serie di interventi e di obiettivi da portare avanti in sinergia per rendere Civitanova «un modello di decoro». Tra questi, proprio la pulizia ma anche l’aumento della raccolta differenziata. Era in corso di valutazione anche l’acquisto di un macchinario per la pulizia di strade e marciapiedi. Insomma si lavora per rendere sempre più bello e accogliente il centro anche in vista delle festività e dei prossimi ponti autunnali.