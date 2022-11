Uomo di 40 anni trovato morto dentro la sua abitazione: i carabinieri sul luogo della tragedia

CIVITANOVA - Un marocchino di 40 anni di Porto Sant'Elpidio trovato morto in un'abitazione di Civitanova. Il sospetto è che ad ucciderlo sia stata una overdose. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova per chiarire le cause del decesso e i contorni della tragica vicenda.