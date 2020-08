Si spoglia, resta in mutande, salta sulle auto e aggredisce i poliziotti: in manette all'ospedale

CIVITANOVA - Si spoglia, resta in mutande, salta sulle auto e aggredisce i poliziotti: choc intorno a mezzogiorno, oggi, nei pressi di Cristo Re a Civitanova.

Protagonista un turista veneto di 29 anni, giunto in barca assieme a due amici. All'improvviso è partito il raptus con il ragazzo che si è spogliato restando in mutande e ha cominciato a saltare su alcune auto, danneggiandole. Immediato l'intervento di vigili urbani e polizia. Ma il ragazzo ha aggredito i poliziotti con sputi, calci e pugni, tanto che due agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale. Non è stato facile fermarlo: per la sua e altrui incolumità gli agenti hanno utilizzato le manette e portato il ragazzo all'ospedale.



