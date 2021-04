Parte lo screening gratuito per gli studenti che tornano in presenza

CIVITANOVA - In vista della riapertura delle scuole prevista per mercoledì 7 aprile, il Comune di Civitanova Marche ha deciso di rifinanziare e di riaprire una nuova fase di campagna di prevenzione del contagio da Covid 19 rivolta agli alunni che riprenderanno la scuola in presenza. I giorni in cui sarà possibile sottoporsi al test sono: oggi, lunedì 5 e martedì 6 aprile (è esclusa la giornata di domani, domenica 4 aprile giorno di Pasqua), dalle ore 8.30 alle 18 con orario continuato.



L’iniziativa sarà gratuita e destinata ai giovani cittadini civitanovesi, su base volontaria e verrà effettuata presso il presidio sanitario allestito dalla Clinica Villa dei Pini antistante lo stadio, in modalità drive-in.

Non sarà neppure in questo caso, come nelle passate campagne di prevenzione per gli studenti, necessaria la prenotazione, mentre sarà come sempre obbligatorio esibire la tessera sanitaria e per i minori sarà indispensabile l’accompagnamento di un genitore.



«La situazione pandemica sul nostro territorio – ha affermato il sindaco Ciarapica - va tenuta sotto controllo il più possibile e l’iniziativa di prevenzione viene promossa dalla nostra amministrazione ed è stata attuata affinché si possa rientrare in classe in serenità evitando il più possibile il propagarsi del virus. Vanno, tuttavia, sempre ricordati che gli atteggiamenti responsabili dei singoli possono aiutare a fare la differenza per l’abbassamento della curva pandemica. Raccomando ancora a tutti – ha concluso il primo cittadino - di continuare ad osservare le norme anticontagio a cui oramai siamo abituati se vogliamo uscire gradualmente da questa difficile situazione anche grazie al contributo della vaccinazione che fra pochi giorni entrerà in modo più massivo fra la nostra popolazione».

