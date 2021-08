Ancora balli proibiti, assembramenti e zero mascherine: chiuso il terzo chalet in pochi giorni

CIVITANOVA – Si abbassano per cinque giorni anche le saracinesche di un altro chalet sul lungomare civitanovese. Questa volta è toccato a Calamaretto, sul lungomare Sud. Centinaia di persone sorprese a ballare dalla polizia. Una vera e propria serata, secondo quanto ha reso noto la Questura, con persone che ballavano ammucchiate senza mascherina. Pochi giorni fa, a ridosso di Ferragosto, stessa sorte era toccata allo chalet Dune, sul lungomare centro. Il blitz all’interno del noto locale sul lungomare Sud è avvenuto nella serata di ieri. È la terza chiusura in pochi giorni. La settimana scprsa erano scattati i sigilli per lo chalet Virgola Zero1.

