«Giustizia per Alika»: iniziata la manifestazione in ricordo dell'ambulante ucciso per strada da Filippo Ferlazzo

CIVITANOVA - «Abbiamo tutti il diritto di essere vivi. Giustizia per Alika»: la scritta in inglese e in italiano campeggia sullo striscione con i colori verdi e bianchi della Nigeria che apre il corteo organizzato per solidarietà alla famiglia di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano ucciso il 29 luglio in strada da Filippo Ferlazzo. Un aggressione brutale, sotto gli occhi atteriti dei passanti, registrata in un video che ha fatto il giro di Italia scatenando un sentimento comune di condanna e di solidarietà.

Al momento il corteo, con in testa la moglie di Alika, Charity Oriakhi, è arrivato nella piazza principale di Civitanova. È partito dallo spiazzo antistante lo stadio con qualche minuti di ritardo con molti rappresentanti della comunità nigeriana locale, regionale ed italiana, più il coordinamento anti-razzista italiano. Presente anche il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica: un serpentone di circa 250 persone destinato ad aumentare. Una manifestazione che si è svolta in maniera pacifica, passando da viale Vittorio Veneto fino ad arrivato in piazza. Tanti i civitanovesi, soprattutto giovani, hanno voluto presenziare al corteo.