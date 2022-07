Stesso corso di Alika, stessa città: un'altra aggressione da togliere il fiato

CIVITANOVA - E' tutto vero. Assurdo, ma tutto vero. Corso Umberto I di Civitanova si è reso teatro di un'altra aggressione venerdì scorso, a poche ore di distanza dall'omicidio di Alika Ogorchukwu. Anche in questo caso è un video, diventato virale sul web, a testimoniare la violenza nei confronti di un uomo che viene gettato a terra e picchiato. Due, in un primo momento gli aggressori. Uno di questi resta sopra il corpo dell'uomo gettato terra, tenendogli il braccio sul collo.

Una scena che ricorda tremendamente quanto accaduto lungo la stessa via poche ore prima, terminato però, in quel caso, con la morte del 39enne nigeriano. Non si conoscono i motivi che hanno fatto scattare l'aggressione, ma ad indignare l'opinione pubblica è l'ennesimo video di una lite dove – come si vede dallo stesso video – nessuno interviene per difendere l'uomo a terra.