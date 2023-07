CIVITANOVA - Allarme questo pomeriggio in un laghetto vicino all'ospedale di Civitanova. E' stato trovato un corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano per risalire all'identità della vittima.

**** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO