Il controsoffitto frana sul letto: una coppia di turisti all'ospedale

CIVITANOVA - Cede il controsoffitto di una stanza d’hotel, medicati all’ospedale due turisti: erano a letto, in quel momento, quando sono piovuti pezzi di intonaco e piccoli calcinacci. L’allarme è scattato ieri poco dopo le 18 a due passi dal lungomare centro. In quel momento due turisti, tra i 30 e i 40 anni, residenti nel Milanese stavano riposando a letto. Improvvisamente si sono ritrovati addosso una parte del controsoffitto: in particolare, pezzi di intonaco e qualche calcinaccio. I due malcapitati turisti sono stati subito soccorsi: l’uomo, infatti, ha riportato una ferita al volto. È stato medicato sul posto e poi trasportato a bordo dell’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta: dopo tutti gli accertamenti del caso, gli stato messo qualche punto di sutura sul sopracciglio. All’ospedale è finita anche la donna, che fortunatamente non è rimasta ferita in seguito al crollo ma era sotto choc.