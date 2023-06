​Civitanova, controlli serrati sul tutto il litorale: scattano arresti, denunce e multe. Massima allerta nel weekend

CIVITANOVA- Controlli serrati su tutto il litorale civitanovese da parte dei Carabinieri che hanno alzato il livello d'allerta per quel che riguarda il weekend. Nelle ultime ore da registrare arresti, denunce e multe per reati di vario genere.

Gli interventi nel dettaglio

In manette è finito un 49enne di nazionalità albanese per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale. Dovrà scontare oltre cinque anni per una serie di reati connessi allo spaccio di stupefacenti commessi tra il 2019 e il 2020.

Due donne sono state denunciate perchè trovate alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il consentito mentre un 41enne è rimasto coinvolto in un incidente a Porto Recanati con un motorino il cui conducente era sprovvisto di patente e copertura assicurativa. Il mezzo risultava rubato. Lo stesso conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ricettazione.

Ancora, sempre nel novero dei provvedimenti, una 52enne di Ferrara è stata controllata a Porto Recanati e scoperta in violazione del foglio di via per tre anni emesso in precedenza dal Questore. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga dopo controlli e infine sono state comminate multe per 7000 euro a due esercizi commerciali del maceratese per gravi carenze igienico-sanitarie.