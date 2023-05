​Controlli serrati a Civitanova: spuntano mezzi rubati, droga e armi. Fari puntati anche sui giovanissimi

CIVITANOVA- Controlli serrati su tutto il territorio di Civitanova quelli operati dalla Polizia dal 5 al 7 maggio. Nel bilancio degli interventi la scoperta di mezzi rubati, droga e armi con annesse denunce e sanzioni nei confronti dei colpevoli.

Gli interventi

Venerdì pomeriggio i poliziotti hanno intercettato un motorino che, poco prima, era stato segnalato come rubato nel fermano. Dopo aver intimato al mezzo lo stop, ricevendo diniego, è iniziato l'inseguimento. Il presunto autore del furto, un 40enne di origini pugliesi, ha lanciato a terra il mezzo nel tentativo di seminare a piedi gli agenti ma è stato bloccato. Su di lui è stato trovato anche dell'hashish e, dopo approfondimenti, risultava gravato da un provvedimento di revoca della patente di guida nel 2019. E' stato denunciato per ricettazione e guida senza patente.

Sempre venerdì, il proprietario di un motorino (un 30enne) che aveva oltrepassato i limiti di velocità in modo evidente è stato fermato e sottoposto a controllo. Lo stesso non si era fermato all'alt. La polizia ha scoperto, nonostante il tentativo di occultamento, quattro involucri contenenti hashish. E' scattata la denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonchè resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato. Infine, fermati due ragazzi molto giovani di 21 e 22 anni, entrambi residenti a Civitanova, in possesso di hashish e di un coltello a serramanico nascosto sotto la cintura dei pantaloni di uno dei due. Anche per loro sono arrivate le denunce.