CIVITANOVA - Estate sicura, l’amministrazione comunale è al lavoro su più fronti per garantire una stagione estiva nel segno del divertimento e del rispetto delle regole. Riunioni con la nuova associazione dei balneari Abc per concordare anche una strategia con la categoria e sono in programma anche i servizi di controllo notturni da parte degli agenti della polizia municipale nel periodo estivo, quando Civitanova fa il pieno di turisti e pendolari. Lo ha reso noto il sindaco Fabrizio Ciarapica.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Operaio centrato da un’auto, il quartiere: «Via Mare resta pericolosa»





«Per quanto riguarda la stagione estiva, abbiamo avuto già degli incontri con l’associazione dei balneari – spiega il primo cittadino –. Ci incontreremo di nuovo per affrontare insieme il discorso sicurezza. C’è grande collaborazione con i gestori dei locali e degli stabilimenti balneari del lungomare, con i quali abbiamo parlato, ad esempio, della vendita di bevande alcoliche e temi del genere. Ho visto da parte loro grande collaborazione e grande senso di responsabilità. Ognuno deve fare la propria parte per garantire, a Civitanova, il divertimento nel rispetto, ovviamente, delle regole. Per quanto riguarda i controlli – ha continuato il primo cittadino -, anche quest’anno replicheremo i servizi notturni da parte degli agenti della polizia locale, nei mesi di giugno, di luglio e di agosto. Si sta ultimando anche il concorso per nuove assunzioni nella polizia locale: ne sono previste cinque e questo garantirà una maggiore presenza».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica è intervento anche sulla questione sicurezza in centro, dopo l’ennesima situazione che sta esasperando i residenti, avvenuta nei giorni scorsi in via Carena: schiamazzi, atti vandalici, urla da parte di gruppi di minorenni, che continuano con i loro atteggiamenti e comportamenti irriverenti ed irrispettosi, a volte anche al limite della legalità, a disturbare i residenti. Anche sabato pomeriggio si è svolta una operazione di controllo da parte delle forze dell’ordine tra le vie del Borgo marinaro. «La presenza delle forze dell’ordine c’è, la risposta è stata pronta – ha detto Fabrizio Ciarapica –. Questo serve a lanciare un messaggio di sicurezza. Purtroppo non è un tema facile, è un discorso di carattere sociale. I controlli da parte delle forze dell’ordine vanno di pari passo con il discorso di riqualificazione della città. Stiamo lavorando su più fronti».



«Da una parte prevenzione e repressione, dall’altra riqualificazione - conclude Ciarapica -. Sono azioni che messe insieme daranno i loro frutti. Anche ieri (l’altro ieri per chi legge, ndr) sono stati effettuati controlli ad hoc, ci sono sintonia e collaborazione con le forze dell’ordine» ha concluso il primo cittadino di Civitanova.