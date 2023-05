Notte da leoni a Civitanova: furto di gasolio, foglio di via non rispettato, ubriachezza molesta e patenti ritirate

CIVITANOVA - Furto di gasolio, ubriachezza molesta, fogli di via non rispettati, manganelli telescopici e patenti ritirate per abuso di alcol. Notte da leoni sulla costa maceratese. I militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche hanno effettuato anche questo fine settimana un servizio straordinario di prevenzione dei reati predatori, contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e controllo della circolazione stradale con l’utilizzo di etilometro. Militari al lavoro lungo tutto l'arco notturno di sabato e domenica nei punti nevralgici della costa tra Civitanova Marche e Porto Recanati. Questo ha consentito di controllare oltre 90 veicoli in circolazione, identificare complessivamente 179 persone ed accertare circa 35 violazioni al codice della strada, maggiormente legate ad infrazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo alla guida di telefono cellulare, assenza di revisione o copertura assicurativa, per la quale ultima sono stati sottoposti a fermo amministrativo quattro autovetture ed un motoveicolo. La presenza di un maggior numero di pattuglie ha permesso una pronta risposta alle diverse esigenze del territorio e dell’utenza.

Il vampiro del gasolio

Rintracciato e deferito per furto aggravato un cittadino romeno di 63 anni, residente nel Fermano, che aveva appena prelevato dal serbatoio dell’azienda di trasporti dove lavorava due taniche di gasolio per complessivi quaranta litri, ovviamente all’insaputa dei proprietari. Una quarantenne sudamericana è stata invece sanzionata per ubriachezza molesta poiché, in palese stato di alterazione psicofisica dovuta dall’uso smodato di bevande alcoliche, infastidiva i clienti di un bar della costa nord e, nonostante ogni tentativo di ricondurla alla ragione esperito dal proprietario, la donna ha inveito contro tutti i presenti, tant’è che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per il successivo trasporto al pronto soccorso di Civitanova Marche per le cure.

Foglia di via non rispettato e manganelli

Un fiorentino residente in provincia di Ancona è stato invece controllato sul lungomare portorecanatese e, all’esito degli accertamenti in banca dati, è risultato destinatario di provvedimento di foglio di via obbligatorio da quel Comune per tre anni emesso dal Questore di Macerata nell’anno 2000, quindi è stato denunciato per violazione ed inosservanza di provvedimento dell’Autorità ex art. 76 del decreto legislativo 159/2011.

Patenti ritirate

Un giovane civitanovese di 19 anni è stato sorpreso sul lungomare potentino con un manganello telescopico in metallo ed un grammo di hashish, quindi è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere ex art. 4 legge 110/75, oltre ad essere stato segnalato al Prefetto di Macerata quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il bastone e la droga gli sono stati sequestrati.

Infine, sono state quattro le violazioni al codice della strada accertate nei confronti di soggetti sorpresi alla guida in stato di ebrezza, si tratta di un trentaseienne loretano che guidava il suo motociclo sul lungomare di Porto Recanati con tasso alcolemico superiore a 1,70 g/l, poi un civitanovese di 31 anni guidava la sua macchina nonostante avesse un tasso etilico superiore a 0,90. Infine una ventiduenne fermana ed una sua coetanea civitanovese sono state controllate alla guida e risultate positive con tasso alcolemico rispettivamente superiore ad 1,30 ed 1.40. Tutte le patenti sono state ritirate e trasmette alla Prefettura di Macerata per l’emissione dei provvedimenti di sospensione.