Contatori elettrici in fiamme, condominio invaso dal fumo: evacuate tre famiglie, appartamenti non agibili

CIVITANOVA - Le fiamme, la paura e l'immediata richiesta di intervento: i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a Civitanova Marche in via Marco Polo per l'incendio di contatori elettrici in un condominio. La squadra di Civitanova Marche, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza della zona dell'intervento e ad evacuare tre famiglie con l'ausilio dell'autoscala. Gli appartamenti sono stati dichiarati non fruibili.

