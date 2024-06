CIVITANOVA «Con la lottizzazione Ceccotti la viabilità lungo la Statale 16 peggiorerà e gli strumenti di mitigazione del traffico previsti sono del tutto inefficaci, incongrui e peggiorativi dello status quo». Ad affermarlo è Letizia Murri, consigliera comunale della lista Ascoltiamo la città. Considerazioni a margine del decreto del presidente della Provincia con cui viene dato l’ok al piano urbanistico approvato dal consiglio comunale. Nel parere, tuttavia, si invita a «prevedere modalità me tempi di attuazione del by pass di collegamento tra la statale 16 e la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, qualora monitorando la situazione del traffico, i dati non risultino congrui con lo studio trasportistico».





L’area

Si tratta della strada che collegherebbe la zona Ceccotti alla nuova chiesa di San Marone attraverso una rotatoria da realizzare sulla statale 16, di fronte all’attuale distributore di benzina a nord del cimitero. Un’opera che, già in consiglio comunale, fece drizzare i capelli ai residenti di San Marone. «Già da ora – dice Letizia Murri – si formano code davanti alla chiesa e nelle vie circostanti (via Seneca e via Orazio, ndr). Eppure, per tentare di decongestionare una via nevralgica della città come la Ss 16, l’amministrazione civitanovese non ha altra idea se non quella di pensare di risolvere il problema facendo confluire il traffico in una zona piena di incroci, frequentata e attraversata da ragazzi e bambini per la presenza della Chiesa, dell’oratorio parrocchiale e delle scuole del quartiere, i quali si troveranno a passare, anziché in una via poco trafficata, in un’arteria di collegamento tra due quartieri, con ogni rischio per la loro sicurezza. Una zona sovraccarica di auto per nuove strutture commerciali e nuove edificazioni realizzate (demolizioni e ristrutturazioni), che hanno moltiplicato il numero degli appartamenti, delle famiglie residenti e conseguentemente le richieste di parcheggi». Ricordato come proprio i residenti abbiano presentato osservazioni al piano Ceccotti contro tale by pass viario. «La risposta fu che quella strada non era oggetto della variante e se ne sarebbe riparlato in seguito, qualora ci fossero problemi di traffico. Che sono inevitabili, visto che l’accesso alla zona Ceccotti è uno solo, una nuova rotatoria sulla Ss 16 che è già congestionata, con nuove strutture commerciali e nuove abitazioni. E non è tutto. Il by pass della chiesa porterebbe traffico anche su via Giovanni XXIII e via Costamartin, che collegano il quartiere alla superstrada e alla zona commerciale. Anche su queste strade, prevista una nuova lottizzazione. Siamo di fronte a scelte e progetti mancanti di visione e vie secondarie che si vogliono trasformare in tangenziali per il deflusso del traffico, con studi del traffico sempre sottostimati. Superata la soglia di tollerabilità dei cittadini».