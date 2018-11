Compra con assegno rubato un costoso lampadario all'amante: tre denunce

di Chiara Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un costoso lampadario di pregio da regalare all’amante e un assegno falso sono al centro di una intricata vicenda, sbrogliata dai carabinieri della Compagnia di Civitanova e terminata con la denuncia di tre persone per simulazione di reato, per truffa e per ricettazione. La storia ha preso il via quando un negoziante aveva venduto un lampadario, un Meltdown di Cappellini del designer Johan Lindstén e del valore di 1900 euro, ricevendo un assegno.Quando è andato ad incassarlo presso un istituto bancario, il negoziante si è reso conto che la firma sottostante era diversa da quella del proprietario del blocchetto degli assegni e che quell’assegno risultava essere stato denunciato come smarrito. Ormai era troppo tardi: era impossibilitato, dunque, a riscuotere il denaro. E lo aveva scoperto soltanto dopo essere arrivato in banca. Da qui, in seguito alla denuncia, hanno preso il via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli.