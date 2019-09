Jammer per mandare in tilt l'allarme sul tetto del calzaturificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ladri hi-tech piazzano sopra il tetto di una azienda di calzature un jammer: si tratta di un disturbatore di frequenze, un dispositivo in grado di generare onde elettromagnetiche capaci di mandare in tilt i sistemi di allarme. E, in questo modo, la banda di malviventi pensava di poter agire indisturbata e mettere a segno un furto all’interno dello stabilimento.Le intenzioni erano quelle, ma i malviventi non avevano fatto i conti con gli uomini della security Axitea che hanno capito subito che qualcosa di anomalo si stava verificando all’interno di quella azienda. E il successivo controllo dei carabinieri, allerati dal personale della vigilanza privata, ha portato al ritrovamento del jammer, uno strumento oramai noto ai ladri. L’episodio è avvenuto in uno stabilimento che si trova nella zona industriale. L’azienda, sulla quale avevano puntato la loro attenzione i ladri, era chiusa per ferie soltanto da poche ore. Di notte, gli addetti della vigilanza privata, girando tra le vie della zona industriale per i consueti controlli, si sono diretti verso l’azienda in questione. La sirena dell’allarme, infatti, si era messa a suonare, apparentemente senza motivo.