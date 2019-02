Colpo al ristorante: i ladri ​si feriscono e scappano a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ancora ristoranti del lungomare Sud nel mirino dei ladri, colpo nella notte nel ristorante Hops. Ma il malvivente di turno si taglia con i vetri della finestra, lascia tracce di sangue e, alla fine, nemmeno trova nulla da portare via. L’episodio, che fa seguito ad un vero e proprio raid messo a segno nemmeno due settimane fa ai danni di altri ristoranti, è avvenuto l’altra notte.Il noto ristorante sul lungormare Piermanni era già chiuso quando due malviventi, uno con il volto travisato da un cappuccio mentre l’altro perfettamente riconoscibile, hanno fatto irruzione all’interno del ristorante. Hanno mandato in frantumi il vetro di una finestra sul retro della struttura e sono entrati dentro una stanza, che era chiusa a chiave. Per entrare hanno sfondato un vetro e si sono anche tagliati, lasciando in giro per il locale tracce di sangue. Una volta dentro il ristorante Hops, hanno rovistato dappertutto. Cercavano soldi e lo hanno fatto aprendo anche gli sportelli dei mobili nelle vicinanze del bancone e del registratore di cassa. Ma, alla fine, non hanno trovato nulla. Nel frattempo, però, ha suonato l’allarme e i ladri hanno dovuto sbrigarsi.