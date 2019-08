Colpo grosso al calzaturificio mandato in fumo dall'allarme hi-tech

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Una banda tenta il furto in un calzaturificio nella zona industriale, ma il colpo sfuma grazie ad un sofisticato sistema di allarme che ha messo in fuga i malviventi, costringendoli a battere in ritirata immediatamente e a mani vuote.L’episodio è avvenuto l’altra notte quando si è messa in azione una banda di ladri, sicuramente professionisti, intenzionati a mettere a segno un colpo grosso in una azienda calzaturiera nella zona industriale di Santa Maria Apparente, che produce scarpe di qualità.