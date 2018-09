Colpo notturno allo chalet: i ladri fanno il pieno di bottiglie di superalcolici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Fanno irruzione in uno stabilimento balneare e ripuliscono il magazzino: rubate decine e decine di bottiglie di superalcolici e cartoni di vino. Nel mirino dei ladri, l’altra notte, è finito lo chalet “La Bussola” che si trova sul lungomare Nord, nel tratto finale di via IV Novembre. I malviventi sono entrati nel magazzino dello stabilimento balneare, sfondando la porta di ingresso realizzata in materiale plastico. All’interno, tra le altre cose, si trovavano custoditi cartoni di vino e bottiglie di superalcolici di tutti i tipi, dalla vodka ai liquori.I malviventi hanno fatto razzia. Hanno praticamente riempito di decine e decine di bottiglie un bidone dell’immondizia, di quelli grandi muniti di ruote, che in quel momento, tra l’altro, era pure vuoto. Poi si sono allontanati, trasportando la refurtiva come se il bidone fosse un carrello della spesa.