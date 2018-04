Cocaina nel riso al tartufo e pistola nello zaino: arrestato un ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Pericoloso spacciatore arrestato dai carabinieri: aveva due identità e girava con una pistola calibro 9 nello zainetto. Sul davanzale della finestra della sua abitazione i militari dell’Arma hanno rinvenuto 207 grammi di cocaina di altissima qualità, nascosta in un barattolo di riso al tartufo. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Civitanova, sono venuti a sapere della presenza di un pericoloso ricercato all’interno di un. Così è scattato immediatamente il blitz. In casa, in quel momento, c’erano l’uomo, un tunisino di 28 anni e la sua compagna, una trentaduenne rumena che fa la ballerina in un night.Quando i carabinieri hanno fatto irruzione in casa, lui ha cercato di scappare, passando da una porta-finestra laterale. Un carabiniere lo ha raggiunto e bloccato, dopo una breve colluttazione. Mentre scappava ha buttato a terra uno zainetto: dentro c’erano una pistola Beretta calibro 9, in uso alle forze di polizia, con matricola abrasa, due caricatori e 23 colpi. Un armamentario da guerra. All’interno anche due carte di identità, documenti di nazionalità francese, che riportavano due nominativi diversi. In casa, nel frattempo, ci ha pensato la compagna a cercare di rallentare il blitz dei carabinieri. Durante la perquisizione è venuto fuori un barattolo di riso, nascosto sul davanzale di una piccola finestra, con dentro due involucri contenenti 207 grammi di cocaina. Arrestati entrambi.