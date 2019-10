Civitanova, cocaina, marijuana, bilancino e banonote da 500 euro: un ragazzo nei guai

CIVITANOVA - Il ragazzo di Corridonia usava quell'appartamento a Civitanova come base di smistamento e spaccio di stupefacenti: arrestato dalla Finanza.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato un appartamento nel centro di Civitanova Marche, l'abitazione di un ventinovenne corridoniano che la utilizzava anche quale base di stoccaggio delle sostanze stupefacenti. Attraverso la conseguente perquisizione, locale e personale, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila della Compagnia, i Finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 50 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, nonché più di 7.000 euro di denaro contante, in banconote di tagli diversi (anche da 500 euro), provento dell’attività di spaccio utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

A tal ultimo proposito il giovane non ha infatti saputo giustificare alla Fiamme Gialle la provenienza del denaro, non avendo redditi percepiti censiti all’Anagrafe Tributaria, né tanto meno fatture di vendita emesse con la propria ditta individuale operante nel settore vitivinicolo, come confermato dalla consultazione al neonato sistema di Fatturazione Elettronica effettuata dai Finanzieri.Il ragazzo è stato posto ai domiciliari.



