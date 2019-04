Cocaina e marijuana: presa la banda dello spaccio, 4 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Traffico di cocaina e di marijuana, in quattro nei guai. I carabinieri della Compagnia di Civitanova gli stavano addosso già da un po' di mesi e, al termine di indagini lunghe e complesse, fatte di perquisizioni e appostamenti, sono riusciti ad identificare i responsabili del giro di droga. I militari dell'Arma hanno denunciato quattro persone, tre uomini ed una donna. Si tratta di una trentacinquenne di origine brasiliana, domiciliata a Civitanova, un cinquantenne foggiano, anche lui residente in città, e due uomini del fermano, rispettivamente di 35 e di 40 anni. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri i quattro, che dovranno rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, avevano messo in piedi un traffico di marijuana e cocaina. Durante un blitz domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 25 grammi di droga, tra cocaina e marijuana, bilancini di precisione e sostanze da taglio usate per il confezionamento delle dosi.