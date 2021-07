Due civitanovesi a caccia della finalissima di Miss Grand Prix: hanno entrambe 23 anni, ecco chi sono

CIVITANOVA - Ci sono anche due splendide ragazze 23enni di Civitanova tra le quaranta prefinaliste nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021. Si tratta di Aimee Montales, che sogna di diventare una modella professionista, e di Nicole Vacca, giovane he ambisce a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Entrambe saranno in passerella giovedì 5 agosto a Giulianova dove, nello scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma due giorni dopo a Pescara. Per Aimee e Nicole, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto alla 34° edizione, è stato trampolino di lancio di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.



Miss Grand Prix è anche affiancata da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza”. Per le due ragazze civitanovesi il primo obiettivo è conquistare il palco della finale di Pescara che sarà condotta da Jo Squillo con presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.

