La città piange la maestra Marisa Painella ha formato intere generazioni

CIVITANOVA - Si è spenta nella prima mattinata di ieri Marisa Pianella, ex insegnante che ha istruito ed educato intere generazioni di giovani. Aveva 82 anni e da qualche giorno era ricoverata presso la casa di cura Villa dei Pini. Un improvviso aggravarsi delle sue condizioni aveva determinato la degenza, come consigliato da Anselmo Garipoli, il medico della clinica che seguiva la donna. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere alle 4.20 di ieri.Marisa Pianella era molto conosciuta a Civitanova non solo per la sua professione. È infatti la moglie di Gianfranco Cellini, imprenditore del legno di Civitanova e tra i soci fondatori del Club Vela. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Cristo Re. Marisa Pianella lascia il marito Lanfranco, la figlia Luisella, l’adorata nipote Veronica e il piccolo nipotino, di cui era bisnonna, Giulio.