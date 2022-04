Una città intera piange Cristiana Giordani stroncata a 50 anni da una malattia

CIVITANOVA - Una notizia terribile ha scosso la città ieri mattina, al risveglio. Cristiana Giordani, 50 anni, è venuta a mancare a causa di una brutto male. Ha lottato per anni cercando, comunque, di avere cura dei suoi tanti affetti e senza perdere il sorriso.

Con il marito Alberto Corradini formava una coppia molto legata e molto conosciuta in città. Lui è un affermato parrucchiere. La chiusura per lutto del suo salone a San Marone ha, purtroppo, fatto subito pensare alla moglie. L’annuncio del lutto è stato dato anche sulla pagina facebook del salone, calamitando in poco tempo centinaia di messaggi di cordoglio. Condoglianze sono apparse in tutti i gruppi social cittadini. Cristiana Giordani lascia anche la mamma e due sorelle. Il funerale si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel quartiere di San Marone dove Cristiana viveva.

