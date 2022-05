Quattro cinghiali a spasso nei pressi del centro commerciale Cuore Adriatico

CIVITANOVA - Quattro cinghiali a spasso per le vie dietro il centro commerciale Cuore Adriatico. Sono stati visti da un residente che ha anche fatto in tempo a scattare una fotografia prima che i quattro cinghiali si allontanassero tra la vegetazione.

«Erano circa le 21.50 di ieri sera (l’altro ieri sera per chi legge, ndr) e ho visto questi quattro cinghiali che stavano davanti al parco dove si portano i cani a sgambare, dietro il Cuore Adriatico – ha raccontato –. Non sembravano aggressivi, cercavano cibo. Poi si sono diretti verso Ovest, in direzione dei terreni che portano al santuario di Santa Maria Apparente».

Un incontro decisamente insolito anche se, in realtà, in quella zona di Santa Maria Apparente sono mesi e mesi che viene segnalata la presenza di cinghiali (il numero degli esemplari è in crescita) che provengono dal fiume Chienti e si spostano in cerca di cibo. Branchi di cinghiali a spasso tra le case, nei mesi scorsi, erano stati segnalati anche a San Severino.

