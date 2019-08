Choc in casa, uomo di 37 anni cade in acqua e muore affogato nella piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Choc a Civitanova, dove un uomo sarebbe morto annegato dopo essere caduto in piscina.La vittima sarebbe un uomo 37enne di Morrovalle, che, a quanto si apprende, sarebbe caduto e annegato nella piscina in casa di conoscenti. L'allarme è scattato poco dopo le 17: era stata allertata anche l'eliambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.