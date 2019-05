Quattro etti di marijuana nel frigorifero: chiusura bis per il cannabis shop

di Emanuele Pagnanini

CIVITANOVA - Nuovamente chiuso uno shop di cannabis light a Civitanova. Si tratta del Cbdream di via Regina Elena, che era già stato sottoposto ad analogo provvedimento il 9 maggio scorso insieme all’altro negozio di via Trento. Allora la disposizione di chiusura aveva avuto una durata di 2 settimane, stavolta di 30 giorni e riguarda solo il Cbdream. Ad emetterla, il questore Antonio Pignataro, frutto della sinergia con il procuratore Giovanni Giorgio. È stato personale della locale divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Macerata, della Guardia di Finanza e del Commissariato di Civitanova ad eseguire la chiusura.È il frutto di un’operazione antidroga effettuata dalla Guardia di Finanza di Civitanova alcune settimane fa, quando il negozio è stato sottoposto a perquisizione. Rinvenuti circa quattro etti di marijuana tenuta all’interno di un frigorifero, oltre ad hashish (meno di un grammo). Precisamente sono 417 i grammi di sostanza che, per la polizia, sarebbe differente dalle infiorescenze di canapa light vendute.