Cerca di baciarla nel bagno del bar e si prende un pugno in faccia

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Cerca di baciarla nel bagno di un bar, lei si difende e lo colpisce con un pugno in faccia. Momenti di tensione all’alba di ieri in un locale del centro, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare un vero e proprio parapiglia. E ora l’uomo di origine tunisina, rischia di finire nei guai per violenza sessuale. La vicenda è avvenuta all’alba di ieri, intorno alle 6, all’interno di un bar nella zona del centro. È stato verso quell’ora, infatti, che una donna di origjne romena ha richiesto l’intervento dei carabinieri per via, a detta sua, di una lite in corso con dei magrebini, sfociata poi nel parapiglia.