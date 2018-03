Centra le auto in sosta e poi fugge dall'ospedale prima di fare l'etilometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Perde il controllo della sua auto e fa strike di macchine parcheggiate sul lungomare Nord. Una volta all’ospedale, prima dà l’assenso per sottoporsi al test dell’etilometro, ma poi si alza e se ne va senza averlo fatto. Tale comportamento le è costato una segnalazione alla Procura. Protagonista è una donna di origine slovacca, trentasettenne, residente a Camerino. La donna, intorno alle 3 dell’altra notte, si trovava al volate della sua macchina, una Peugeot 306, e transitava lungo viale IV novembre. Improvvisamente, per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale di Civitanova, la trentasettenne slovacca ha perso il controllo della sua macchina. La vettura è finita così addosso a due macchine parcheggiate lungo la strada, dalla parte ovviamente ad Ovest, dove c’è il posto per la sosta delle macchine.