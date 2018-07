Cellulare mentre si guida: in un solo giorno ben otto autisti multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Al volante con il telefono tra le mani, i civitanovesi sono davvero indisciplinati. In pochi mesi sono state 116 le sanzioni elevate dai carabinieri ad altrettanti automobilisti indisciplinati.E con l'inizio della stagione estiva il numero delle sanzioni è aumentato. Otto, infatti, quello finiti nei guai per essere stati sorpresi con lo smartphone in mano soltanto nella giornata dell'altro ieri.