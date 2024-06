CIVITANOVA Scontri al termine di Civitanovese – Castelfidardo, il questore di Macerata Gianpaolo Patruno ha emesso quattro Daspo ad altrettanti tifosi. Destinatari dei provvedimenti, tre supporter della squadra fidardense e un ultras di casa. Daspo più pesanti per due dei tre tifosi residenti a Castelfidardo: avranno una durata di 5 anni e c’è anche l’obbligo di firma. I fatti risalgono al 17 marzo scorso. Nel pomeriggio di quella domenica, al termine della partita disputata al Polisportivo di Civitanova, le due tifoserie sono venute a contatto.

La ricostruzione

Agli ultras del Castelfidardo, giunti a Civitanova con mezzi propri, era stato destinato il parcheggio nell’area sud di piazzale Martiri della Libertà, quello destinato agli ospiti in tutte le partite. Nessun problema all’arrivo. Però il deflusso è stato contemporaneo: aperti i cancelli sia del settore ospiti che quello dei settori locali. Non erano infatti note rivalità tra le due fazioni, mai incontratesi in passato se non nella gara di andata a Castelfidardo, dove non c’erano stati problemi.

Dal cancello della tribuna laterale, i tifosi ospiti (più di duecento, una settantina facenti parte dei gruppi organizzati) sono stati controllati dalle forze dell’ordine fino a quando sono saliti nelle loro auto. Proprio perché non considerata partita a rischio, non ci sono state particolari disposizioni relative alla viabilità (ad esempio, in occasione dei derby più sentiti viene chiusa via Aldo Moro e gli ospiti fatti passare ad ovest, sullo spartitraffico davanti ai vigili del fuoco). Per cui le auto sono transitate dietro la tribuna fino alla rotatoria tra via Moro e via Montenegro. Da quest’ultima, però, erano arrivati alcuni ultras rossoblù: altri si trovavano tra i palazzi della lottizzazione Pinetina. Alcuni tifosi ospiti sono stati “intercettati” (termine usato dalla questura) dai locali attorno alla rotatoria e sono scesi per affrontarli. Ne è nata una colluttazione che solo grazie all’intervento tempestivo del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico allo stadio ha consentito di bloccare sul nascere.

L’attività

In questi mesi è stata svolta un’attenta attività di indagine e ricostruzione da parte del personale del commissariato di Civitanova, guidato dal dirigente Fabio Mazza. Esaminati alcuni video girati con telefonini, sono stati individuati i responsabili e, di conseguenza, denunciati. Il questore Patruno, insediatosi lo scorso maggio, ha quindi ha emesso nei confronti di queste persone, un ultras civitanovese e tre tifosi del Castelfidardo, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive; per due dei tre supporter della squadra ospite, non solo lo stadio sarà interdetto per ben 5 anni, ma saranno obbligati a firmare durante gli incontri di calcio. In questa stagione, gli ultras di casa avevano ricevuto una decina di Daspo in seguito al derby di Jesi disputatosi nel mese di dicembre.