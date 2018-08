Carne, pesce e verdure di origine ignota: 4 quintali sequestrati e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Controlli in un ingrosso alimentare, sequestrati dai carabinieri oltre quattrocento chili tra frutta e verdura, carne e pesce: mancavano la corretta etichettatura e la rintracciabilità dei prodotti alimentari custoditi nell'ingrosso. Ancora controlli a tappeto negli ingrossi e nelle attività commerciali da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. E, in questo caso, quella dei consumatori di prodotti etnici. Questa volta i controlli hanno riguardato la corretta etichettatura e la rintracciabilità dei prodotti alimentari in un ingrosso gestito da un cinese. E’ scattato il sequestro di 426 chili di prodotti alimentari. Nei confronti del responsabile dell'ingrosso cinese i carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.