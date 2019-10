Caricato in auto e pestato brutalmente: in quattro chiedono il rito abbreviato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - «Adesso ti leghiamo su un albero, ti leviamo i vestiti, fa un grado la notte lassù». Era pieno inverno dello scorso anno. Un morrovallese era stato minacciato così mentre veniva colpito con calci e pugni in faccia e sul corpo. Una violenza brutale che al giovane era costata la frattura delle ossa nasali, traumi alla testa e al dorso e una prognosi quantificata in 30 giorni. In 3 sono accusati di rapina, sequestro di persona e lesioni in concorso.Un quarto uomo è accusato, invece, di aver ceduto a uno dei tre aggressori una pistola con matricola abrasa. Tutti ieri mattina hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato.