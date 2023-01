Civitanova, i lavoratori in nero provano a scappare dalla cucina: chiusi ristorante e market cinesi

CIVITANOVA - Il ristorante cinese di Civitanova, con market annesso, chiuso dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Macerata per la presenza di lavoratori in nero.

Il provvedimento è giunto alla seconda ispezione: già alla prima era stata contstata la presenza di maestranze non regolari, per questo era stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività fino a quando tutte le irregolarità non fossero state sanate. Ma i militari, nei giorni successivi, hanno notato che i negozi lavoravano regolarmente. Ed alla seconda "visita" hanno bloccato due dipendenti che tentavano di scappare dalla cucina. Sono risultati in nero, ma anche, uno dei due, clandestino sul territorio nazionale. I due ritolari sono stati denunciati per sfruttamento di manodopera clandestina nonché per le gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ristorante ed il maerket sotto stati posto sotto sequestro, ma l'attività è stata cneh oggetto di sospensione per gravi carenze igienico-sanitarie.