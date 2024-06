CIVITANOVA Key-Go di Pacifico D’Ettorre in coppia con Michele Zambelli è terzo assoluto della 50° edizione de “La Cinquecento” Trofeo Pellegrini nella categoria X2 e terzo anche in categoria Orc X2 classe C. L’equipaggio civitanovese ha dunque brillato alla regata d’altura regina di tutte le sfide tra l’uomo e il mare, che da oltre quarant’anni affascina e riscuote consensi, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle (Veneto), la Darsena dell’Orologio e il Title Sponsor Pellegrini Gruppo, valida per il Campionato Italiano Offshore Fiv, che va in archivio con il suo consueto carico di emozioni.

Edizione anomala, dominata da venti deboli per tutta la prima parte della regata, con continui cambi ai vertici e qualche appassionante match-race dopo il passaggio alle Isole Tremiti, risultato più che mai strategico per decidere le sorti della classifica. Lo scirocco ha poi fatto il suo trionfale ingresso lungo le isole croate e la costa, favorendo la risalita e il passaggio di Sansego, per una flotta sgranata in tre grossi gruppi, che hanno attuato posizionamenti e strategie diverse sia nella discesa che nella risalita. In qualche caso gli azzardi sono risultati vincenti, in altri hanno messo a dura prova lo spirito dei cinquecentisti, che hanno dimostrato una resistenza fuori dal comune. Le altalenanti condizioni e il contraddirsi dei principali modelli meteo, sono stati il filo conduttore delle ultime miglia tra l’isola croata e il traguardo di Caorle, dove non sono mancate situazioni estreme.

La classifica

Il calcolo dei tempi compensati Orc incorona vincitori assoluti della 50° edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini X2 Mr Hyde di Marco Rusticali e Riccardo Rossi, che si aggiudicano anche il Trofeo Vivila X2 realizzato dall’artista Giuseppe Celeprin. Seconda piazza Orc Overall X2 per Tokio di Massimo Minozzi- Fabio Schaffer, secondi anche in classe C e terza, appunto, la civitanovese Key-go di Pacifico D’Ettorre – Michele Zambelli.