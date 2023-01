Civitanova, lavoratori stranieri in nero e con il visto turistico: sigilli al cantiere edile e 155mila euro di multa

CIVITANOVA - Lavoratori albanesi in nero (qualcuno dotato soltanto di visto turistico per l'Italia) e sicurezza sul lavoro completamente ingorata: i carabinieri hanno posto sotto sequestro un canetiere edile di Civitanova, multe da 155mila euro al titolare, anch'egli albanese. L'ispezione al cantiere è stata messa in atto da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e della Stazione Carabinieri Montecosaro.

All’interno del cantiere sono stati identificati in totale 10 lavoratori di cittadinanza albanese, di cui 7 risultavano essere in possesso di una autorizzazione all’ingresso e soggiorno per esclusivi motivi di turismo e sprovvisti di un titolo di soggiorno idoneo per poter essere impiegati, risultando, quindi, lavoratori in nero. Inoltre, gli stessi operavano senza alcuna tutela per la loro incolumità in condizioni precarie sotto il profilo della sicurezza. Buche e sporgenze per il transito all’interno del cantiere e nelle vie di transito dell’impalcatura, non era stato inibito il transito sotto i ponti e le scale sospese, quest’ultime anche composte da tavole appoggiate e non ben salde, il ponteggio non è risultato ben collaudato, ed era stata utilizzata una ruota di biciletta come “verricello a mano”.Lesigua documentazione di cantiere presente è risultata carente e non idonea.

Il cantiere è stato sequestrato con annessa sospensione dell’attività imprenditoriale dell’azienda, elevate ammende e sanzioni amministrative per un totale di circa 155.000 euro. Il datore di lavoro, cittadino albanese residente al Nord-Italia, è stato denunciato per l’impiego di manodopera sprovvista del titolo di soggiorno. Sono seguiti ulteriori accertamenti su di un immobile nelle campagne di Montecosaro dove gli stessi lavoratori risultavano domiciliati: all’interno dell’abitazione sono stati identificati altri 3 cittadini albanesi, nei confronti di uno dei quali, risultato irregolare, è stato emesso un decreto di espulsione.