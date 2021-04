Cani senza guinzaglio nei parchi, l'assessore ha le idee chiare: «Sanzioneremo ogni violazione»

CIVITANOVA - Cani senza guinzaglio al parco giochi dei bambini, due mamme segnalano la situazione. L’assessore alla Sicurezza e al decoro urbano, Giuseppe Cognigni stigmatizza la situazione e annuncia controlli più serrati per garantire la sicurezza: «Chiedo ai proprietari degli amici a quattro zampe di rispettare le regole, verranno effettuati tutti i controlli del caso», ha assicurato l’assessore. Controlli che verranno svolti proprio per evitare situazione potenzialmente rischiose o, comunque, spiacevoli.

«Questa settimana due mamme che vivono nel quartiere di San Giuseppe sono venute in Comune e mi hanno chiesto un incontro per segnalarmi la presenza di alcune persone, signore giovani, che lasciano il loro cane a spasso per il parco senza guinzaglio. Si tratta di una situazione, di cui le due mamme si sono lamentate, che avviene in un parco giochi per bambini, dove, da regolamento, i cani non possono entrare – ha spiegato l’assessore Cognigni –. Queste signore erano, giustamente, preoccupate per i loro bambini. Quello che faccio è l’ennesimo richiamo ai miei concittadini proprietari di amici a quattro zampe. Bisogna rispettare le regole. I cani nei parchi giochi per bambini non possono entrare. Noi cercheremo di tenere sotto controllo la situazione».

Un altro impegno preso di recente per quanto riguarda i padroni poco responsabili di cani sono i controlli da parte degli agenti della polizia municipale per verificare che chi è passeggio col cane abbia con sé i sacchettini per pulire strade e marciapiedi dagli escrementi. Un servizio di controllo che ha interessato e interesserà in particolare la zona del centro e del lungomare, meta prediletta di chi sceglie di fare una passeggiata con il cane al seguito. «Per quel che riguarda questo aspetto – ha spiegato ancora l’esponente di giuntai – la situazione è leggermente migliorata. Ma il lavoro da fare è ancora lungo».

Nelle settimane scorse l’assessorato all’ambiente e al decoro urbano aveva lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione indirizzata ai proprietari di animali di affezione chiamata “Civitanova ama i cani…e i proprietari responsabili”, attraverso una distribuzione capillare di locandine nei negozi della città, cartellonistica su spazi comunali di affissione e video informativi ed educativi. Questo per sensibilizzare i padroni dei cani a tenere pulita la città.

