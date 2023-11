CIVITANOVA Quando ieri mattina la tredicenne protagonista della storia a lieto fine di domenica pomeriggio è andata a scuola, non sono mancati i commenti di amici e professori, tutti stupiti dai tanti chilometri percorsi a piedi, prima per correre dietro alla sua amata cagnolina Luma, scappata all’improvviso, e poi per tornare a casa. Un amico le ha anche detto che a quel punto avrebbe anche potuto farsi un giro in elicottero: sull’elicottero dei carabinieri che, dall’alto, scrutava fossi e vegetazioni nella speranza di scorgere la presenza della tredicenne per la quale erano partite le ricerche.

La coraggiosa ragazzina, invece, era convinta di trovare i suoi genitori a pranzo, senza sapere che loro, preoccupatissimi, con una task force tra carabinieri, vigili del fuoco e polizia, la stavano cercando in lungo e in largo tra il verde di contrada Castelletta, a Civitanova Alta, dove la famiglia ha una proprietà in campagna. Non lo poteva immaginare, convinta che fosse passata poco più di mezz’ora. E invece erano tre ore che di lei si erano perse le tracce.

I ringraziamenti

La famiglia, intanto, ora che tutto è finito per il meglio e che questa storia resterà un ricordo certamente fuori dal comune per la ragazzina, tiene a ringraziare sinceramente tutti coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Lo fa il nonno della tredicenne, ex carabiniere, certamente ben abituato alle emergenze e ai soccorsi, visto il lavoro, anzi, una vera e propria missione, che ha svolto per anni. A nome dei genitori e dei familiari della tredicenne desidera esprimere un plauso e un ringraziamento a carabinieri, vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine intervenute. «Solo in questi momenti si comprende meglio l’importanza e la professionalità dei nostri tutori dell’ordine – ha detto il brigadiere -. Un forte abbraccio a tutti dalla famiglia. Un ringraziamento particolare al nuovo capitano della Compagnia dei carabinieri, Angelo Chiantese, per la sua disponibilità e per il nuovo importante incarico».

Il racconto



«Mia figlia è sempre rimasta tranquilla – ha raccontato ancora la mamma della ragazzina –. Addirittura credeva di trovarci a casa, a fare pranzo. Non si è resa conto delle ore che erano passate. Ma è meglio così, meglio che non si sia spaventata». L’allarme era scattato nella tarda mattinata di domenica quando Luma, adottata dal canile un mese fa, è scappata impaurita. Tutti si sono messi a cercarla e, nel frattempo, si è allontanata lei, la sua padroncina, che ha corso velocissima verso il mare, credendo di trovare lì, sulla spiaggia, la sua amica a quattro zampe. A quel punto, senza telefono, ha preso la strada di casa, verso Santa Maria Apparente, percorrendo a piedi più di dieci chilometri. A trovarla, nei pressi della sua abitazione, una amica di famiglia.