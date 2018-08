Furgone dei rifiuti si sfrena: l'autista sale al volo e riesce ad evitare l'incrocio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furgone della raccolta rifiuti si sfrena e si schianta contro la recinzione di una casa: per un soffio il conducente ha evitato che il mezzo finisse al centro di un incrocio. L'episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto nella prima mattinata, intorno alle 7.30. L'autista non ha appena si è accorto che il veicolo si stava muovendo a tutta velocità lungo la discesa è corso dietro al furgoncino. Per fortuna è riuscito a risalire all'interno dell'abitacolo e ha afferrato il volante, girandolo immediatamente a sinistra per evitare che il furgone finisse al centro dell'incrocio sottostante. Ha riportato delle lievi lesioni.